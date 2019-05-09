Боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских защитников нет

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 9 мая вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня и вели обстрелы, используя боевые машины пехоты, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Сообщается, что вблизи села Богдановка боевики вели обстрелы из гранатометов, а возле населенного пункта Чермалык использовали автоматические станковые гранатометы. Также вблизи города Авдеевка боевики обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Новозвановка пророссийские боевики осуществили обстрел украинских военных используя вооружение боевых машин пехоты.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 8 мая на Донбассе погиб украинский военный. Вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб, четверо получили ранения.