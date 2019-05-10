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Бойовики на Донбасі посилили обстріли, один військовий ООС поранений

Новини » Суспільство    10.05.2019 - 07:32
Бойовики на Донбасі посилили обстріли, один військовий ООС поранений
Ілюстративне фото (ООС)

Протягом 9 травня бойовики обстріляли українські позицї 14 разів

Протягом минулої доби, 9 травня, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого дістав поранення один військоволужбовець операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.  

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації двічі при цьому застосували заборонені Мінськими угодами 120 мм міномети. Також обстріли велися з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Противник обстрілював українські позиції біля населених пунктів Піщевик, Опитне, Авдіївка, Богданівка, Чермалик, Новоселівка Друга, Старогнатівка, а також Новозванівка, Світлодарськ.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 9 травня одного окупанта було поранено", - додали в ООС 

Від початку доби суботи, 10 травня, обстрілів українських позицій з боку противника не зафіксовано.

 

Нагадаємо, 8 травня на Донбасі загинув український військовий, четверо отримали поранення. Збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

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Теми: Новини ООС
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