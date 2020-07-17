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Боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции ООС

Пятница 17 июля 2020 17:44
Боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции ООС
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал

В пятницу, 17 июля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. На участках разведения режим "тишина" придерживался.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Водяного оккупанты обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Новотошковское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", боевики применили минометы 82-го калибра. Также возле Луганска незаконные формирования использовали противотанковый ракетный комплекс, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 июля на Донбассе в результате вражеских обстрелов получили ранения четверо украинских военных.

Кроме того, вблизи Новотошковского на Донбассе обнаружили мину массового поражения НВУ-П "Охота", которую изготавливают только в России.

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