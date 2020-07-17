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Бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції ООС

П'ятниця 17 липня 2020 17:44
Бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції ООС
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав

У п'ятницю, 17 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. На ділянках розведення режим "тиша" дотримувався.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", неподалік Водяного окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Новотошковское, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", бойовики застосували міномети 82-го калібру. Також біля Луганська незаконні формування використовували протитанковий ракетний комплекс, станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

"За поточну добу втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок обстрілу ворожих немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 липня на Донеччині в результаті обстрілу ворожих отримали поранення четверо українських військових.

Крім того, поблизу Новотошковского на Донбасі виявили міну масового ураження НВУ-П "Полювання", яку виготовляють тільки в Росії.

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