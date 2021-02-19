Боевики на Донбассе трижды нарушили перемирие

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Зайцево. Боевики вели огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра.

Вблизи Пивденного оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Луганского - с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

"На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ о фактах нарушения режима прекращения огня.