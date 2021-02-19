Боевики на Донбассе трижды нарушили перемирие

В пятницу, 19 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Зайцево. Боевики вели огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра.
Вблизи Пивденного оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Луганского - с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
"На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.
Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ о фактах нарушения режима прекращения огня.
Напомним, за минувшие сутки, 18 февраля, боевики четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Кроме того, 17 февраля боевики четыре раза обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Кроме того, 16 февраля боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям.