UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики на Донбассе трижды нарушили перемирие

Автор: РБК-Украина

В пятницу, 19 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Зайцево. Боевики вели огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра.

Вблизи Пивденного оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Луганского - с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

"На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ о фактах нарушения режима прекращения огня.

Напомним, за минувшие сутки, 18 февраля, боевики четыре раза обстреляли позиции ООС на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, 17 февраля боевики четыре раза обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, 16 февраля боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассООС
Читайте также
Санкции, Донбасс и нефтепровод: какие решения приняли на заседании СНБО
Кто попал под новые санкции СНБО и что о них известно
Прогноз погоды