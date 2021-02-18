Боевики четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе
В течении прошлых суток, 17 февраля, на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских военных не было.
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов неподалеку Новомихайловки. Вблизи населенного пункта Славное противник применил автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле Южного, а неподалеку Шумов оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.
На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь в ответ.
С начала текущих суток, 18 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, за прошедшие сутки, 16 февраля, боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям. Ни один украинский военный не пострадал. Вместе с тем СММ ОБСЕ зафиксировала десять нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 29 - в Луганской.
Кроме того, 15 февраля боевики три раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Боевых потерь среди украинских защитников не было.