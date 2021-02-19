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Бойовики на Донбасі тричі порушили перемир'я

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 19 лютого, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр ООС в Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Зайцеве. Бойовики вели вогонь по українських позиціях з мінометів 120-го калібру.

Поблизу Південного окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї, а біля Луганського - з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

"На обстріл противника українські воїни відкривали вогонь. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ про факти порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, за минулу добу, 18 лютого, бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС на Донбасі. В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

Крім того, 17 лютого бойовики чотири рази обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

Крім того, 16 лютого бойовики на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях.

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