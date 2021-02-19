Бойовики на Донбасі тричі порушили перемир'я

Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Зайцеве. Бойовики вели вогонь по українських позиціях з мінометів 120-го калібру.

Поблизу Південного окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї, а біля Луганського - з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

"На обстріл противника українські воїни відкривали вогонь. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ про факти порушення режиму припинення вогню.