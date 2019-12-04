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Боевики на Донбассе три раза нарушили режим "тишины"

Новости » Происшествия     04.12.2019 - 18:21
Боевики на Донбассе три раза нарушили режим "тишины"
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал

С начала текущих суток, 4 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрела позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Новолуганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил один обстрел по укреплениям Объединенных сил у Широкино.

"Сегодня, 4 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 декабря вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, на участках разведение сил и средств на Донбассе боевики патрулируют территорию с повязками Совместного центра по контролю и координации, членами которого они не являются.

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