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На Донбассе боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных

Новости » Происшествия     04.12.2019 - 07:30
На Донбассе боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет

На Донбассе за прошедшие сутки, 3 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 4 обстрела:

  • дважды вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия;
  • неподалеку от Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов;
  • у Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрелов:

  • вблизи Крымского - из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Луганского - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

"С начала этих суток российские оккупационные войска дважды обстреливали наши позиции. Неподалеку Новолуганського враг вел огонь из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а в районе Широкиного - применил крупнокалиберные пулеметы. Потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении штаба ООС.

Напомним, на Донбассе в районе проведения ООС за минувшие сутки, 2 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела ни один украинский военный не пострадал.

На участках разведение сил и средств на Донбассе боевики патрулируют территорию с повязками Совместного центра по контролю и координации, членами которого они не являются.

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