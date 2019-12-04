Бойовики на Донбасі три рази порушили режим "тиші"

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав

З початку поточної доби, 4 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Два обстрілу позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" неподалік Новолуганского.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник також здійснив один обстріл по укріплень Об'єднаних сил у Широкіно.

"Сьогодні, 4 грудня, втрат в результаті обстрілу серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 грудня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

Крім того, на ділянках розведення сил і засобів на Донбасі бойовики патрулюють територію з пов'язками Спільного центру з контролю і координації, членами якого вони є.