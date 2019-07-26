Боевики на Донбассе требуют ускорить подачу документов на паспорта РФ, - разведка

На оккупированном Донбассе от местных жителей требуют ускорить подачу документов на российские паспорта. Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

Сообщается, что оккупационные администрации требуют от местных жителей, которые сотрудничают с ними, ускорить предоставление документов для получения российского гражданства. В то же время управление по вопросам миграции МВД России в Ростовской области ввело усиленный порядок проверки претендентов на российские паспорта. По данным разведки, меры ужесточили, чтобы предотвратить проникновение в РФ преступников с опытом боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, проживавшим в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

Отметим, глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что ЕС не намерен ставить шенгенские визы крымчанам в паспорта, выданные Россией после аннексии полуострова 2014 года.