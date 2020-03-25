Боевики на Донбассе стреляли из БМП и запрещенных Минском минометов

Кроме того, обстреляли участок разведения Богдановка-Петровское
В течение минувших суток, 24 марта, на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил.
Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" было осуществлено четыре обстрела, а именно:
Четыре обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно:
Ответным огнем подразделения Объединенных сил прекратили вооруженные провокации.
Кроме этого, противник из стрелкового оружия произвел обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины.
С начала этих суток российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. За текущие сутки потерь нет.
Напомним, 23 марта вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения.
Ранее сообщалось, что боевики на оккупированном Донбассе перестали пропускать через КПВВ жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.