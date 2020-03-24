Боевики применили запрещенное вооружение на Донбассе

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

На Донбассе с начала текущих суток, 24 марта, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были совершены обстрелы вблизи Красногоровки, в районе населенного пункта Березово, рядом с Марьинкой, вблизи Павлополя.

Также обстрелы были зафиксированы неподалеку Новоалександровки, рядом с Крымским и вблизи Новотошковского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 24 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 марта вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения.

Кроме того, 22 марта боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Потерь в составе ВСУ не было.