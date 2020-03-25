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Бойовики на Донбасі стріляли з БМП та заборонених Мінськом мінометів

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Крім того, обстріляли ділянку розведення Богданівка-Петрівське

Протягом минулої доби, 24 березня, на Донбасі бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що обстріли велися із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було здійснено чотири обстріли, а саме:

  • поруч із Красногорівкою - зі станкового протитанкового гранатомета;
  • у районі населеного пункту Березове - зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;
  • поблизу Мар’їнки - зі станкового протитанкового гранатомета;
  • неподалік Павлополя - з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Чотири обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • неподалік Новоолександрівки - з 82-мм мінометів - 4 міни;
  • поруч з Кримським - з мінометів калібру 82 мм - 10 мін, озброєння БМП-1 та великокаліберних кулеметів;
  • поблизу Новотошкіського - з 82-мм мінометів - 11 мін та станкового протитанкового гранатомета;
  • у районі населеного пункту Травневе - дві міни з міномету калібру 82 мм та станкового протитанкового гранатомета.

Вогнем у відповідь підрозділи Об’єднаних сил припинили збройні провокації.

Окрім цього, противник зі стрілецької зброї здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

З початку цієї доби російські окупаційні війська обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки - з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, 23 березня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що бойовики на окупованому Донбасі перестали пропускати через КПВВ жителів окремих районів Донецької та Луганської областей.

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