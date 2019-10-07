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Боевики на Донбассе собирают данные о гражданской активности местных жителей

Новости » Общество    07.10.2019 - 13:13
Боевики на Донбассе собирают данные о гражданской активности местных жителей
Иллюстративное фото (dan-news.info)

Боевики с 1 октября проводят так называемый перепись населения

Жители Донбасса возмущаются из-за сбора данных о гражданской активности, которые боевики называют "перепись населения". Об этом сообщает Министерство обороны.

Сообщается, что боевики с 1 октября проводят так называемый перепись населения. Переписи подлежат все лица, которые были прописаны до 2014 года на временно оккупированных территориях.

Во время анкетирования местных жителей собирается как традиционная информация, в т.ч. о возраст, национальность, образование и тому подобное, так и специфическая, что касается официального или неофициального трудоустройства, в государственных или частных учреждениях и вопросы, связанные с общественной активностью.

"При этом, анкетирование в определенной части граждан вызвало возмущение из-за необходимости давать ответы, которые могут служить для формирования персонифицированных досье и в дальнейшем использовании оккупантами для ограничения прав и свобод опрошенных", - сообщили в Минобороны.

Напомним, российско-оккупационные силы пополняют ряды незаконных вооруженных формирований на Донбассе за счет призыва ранее уволенных с военной службы преступников.

Кроме того, разведка сообщила, что военную службу на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей смогут проходить только лица, которые оформили российские паспорта.

Жители ОРДЛО смогут работать в правоохранительных структурах Россия пополняет ряды боевиков за счет призыва преступников, - разведка
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