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Бойовики на Донбасі збирають дані про громадянську активність місцевих жителів

Новини » Суспільство    07.10.2019 - 13:13
Бойовики на Донбасі збирають дані про громадянську активність місцевих жителів
Ілюстративне фото (dan-news.info)

Бойовики з 1 жовтня проводять так званий перепис населення

Жителі Донбасу обурюються через збір даних про громадську активність, які бойовики називають "перепис населення". Про це повідомляє Міністерство оборони.

Повідомляється, що бойовики з 1 жовтня проводять так званий перепис населення. Перепису підлягають всі особи, які були прописані до 2014 року на тимчасово окупованих територіях.

Під час анкетування місцевих жителів збирається як традиційна інформація, у т.ч. про вік, національність, освіту тощо, так і специфічна, що стосується офіційного чи неофіційного працевлаштування, у державних чи приватних установах та питання, що пов’язані з громадською активністю.

"При цьому, анкетування у певної частини громадян викликало обурення через необхідність давати відповіді, які можуть слугувати для формування персоніфікованих досьє і у подальшому використанні окупантами для обмеження прав і свобод опитаних", - повідомили у Міноборони.

Нагадаємо, російсько-окупаційні сили поповнюють ряди незаконних збройних формувань на Донбасі за рахунок призову раніше звільнених з військової служби злочинців.

Крім того, розвідка повідомила, що військову службу на окупованих територіях Донецької та Луганської областей зможуть проходити тільки особи, які оформили російські паспорти.

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