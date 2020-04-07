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Боевики на Донбассе скрывают факты распространения коронавируса

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 13:25
Боевики на Донбассе скрывают факты распространения коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По данным разведки, указанное приводит к ухудшению эпидемиологической ситуации в ОРДЛО

Российские оккупационные администрации продолжают скрывать факты распространения коронавируса на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, ссылаясь на данные Главного управления разведки.

В частности, боевики изымают истории болезней умерших и предупреждают медперсонал о привлечении к уголовной ответственности за разглашение информации о том, что большинство инфицированных в течение марта текущего года посещали РФ через неконтролируемые Украиной участки границы.

При этом, продолжается процесс паспортизации населения. С начала апреля автобусными спецрейсами в Ростовской области и в обратном направлении перевезено более 2 тыс. человек.

По данным разведки, указанное приводит к ухудшению эпидемиологической ситуации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в "ДНР" зафиксировали новый случай заражения коронавирусом, заразился ребенок.

Ранее в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявили, что диагностика коронавируса в ОРДЛО проводиться для представителей оккупационной администрации и военных.

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