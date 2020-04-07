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Бойовики на Донбасі приховують факти поширення коронавірусу

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 13:25
Бойовики на Донбасі приховують факти поширення коронавірусу
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За даними розвідки, зазначене призводить до погіршення епідеміологічної ситуації в ОРДЛО

Російські окупаційні адміністрації продовжують приховувати факти поширення коронавірусу на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє прес-служба Міноборони, посилаючись на дані Головного управління розвідки.

Зокрема, бойовики вилучають історії хвороб померлих та попереджають медперсонал про притягнення до кримінальної відповідальності за розголошення інформації про те, що більшість інфікованих протягом березня поточного року відвідували РФ через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

При цьому, триває процес паспортизації населення. З початку квітня автобусними спецрейсами до Ростовської області та у зворотному напрямку перевезено понад 2 тис. осіб.

За даними розвідки, зазначене призводить до погіршення епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, в "ДНР" зафіксували новий випадок зараження коронавірусом, заразилася дитина.

Раніше у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили, що діагностика коронавіруса в ОРДЛО проводитися для представників окупаційної адміністрації та військових.

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