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Бойовики на Донбасі шість разів порушили "тишу"

Новость на русском → Донбас, П'ятниця 16 квітня 2021 18:39
Бойовики на Донбасі шість разів порушили "тишу" Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 16 квітня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр командування операції Об'єднаних сил в Facebook.

Зокрема, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Невельське. Окупанти відкривали вогонь з заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У передмісті Водяного, що в Донецькій області, бойовики здійснили обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Крім того, поблизу селищ Тарамчук і Красногорівка окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети, а поблизу Пісків - підствольні гранатомети і стрілецьку зброю.

Російсько-окупаційні війська здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПЗЗ-2 в районі населеного пункту Майорське.

"В черговий раз підкреслюємо, що підрозділи Збройних сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань, за всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.

Про всі факти порушення режиму припинення вогню на Донбасі українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

Нагадаємо, за минулу добу, 15 квітня, бойовики сім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Зокрема, окупанти застосовували заборонене озброєння.

Крім того, бойовики нарощують озброєння на Донбасі, але намагається це приховати.

Також повідомлялося, що через загострення на Донбасі Україна ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки ТКГ.

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