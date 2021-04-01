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Боевики на Донбассе шесть раз нарушили "тишину", ранен военный

Новина українською → Донбасс, Четверг 01 апреля 2021 18:10
Боевики на Донбассе шесть раз нарушили "тишину", ранен военный Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

В четверг, 1 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, вражеские обстрелы были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Старогнатовка и Водяное, что на Приазовье. Боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, вблизи населенных пунктов Светлодарск, Луганское и Золотое-4 оккупанты обстреливали украинские позиции с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в пригороде поселка Шумы российско-оккупационные войска совершили обстрелы из автоматических гранатометов.

"В результате враждебных действий один военнослужащий из состава операции Объединенных сил получил ранения. Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние раненого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК уведомила представителей Миссии ОБСЕ обо всех фактах нарушений со стороны боевиков.

Ситуация в районе ООС остается контролируемой украинскими военными

Напомним, за минувшие сутки, 31 марта, боевики пять раз обстреливали украинские позиции.

Кроме того, заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец сообщил, что оккупанты с начала года более 570 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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