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Бойовики на Донбасі шість разів порушили "тишу", поранено військового

Новость на русском → Донбас, Четвер 01 квітня 2021 18:10
Бойовики на Донбасі шість разів порушили "тишу", поранено військового Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 1 квітня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожого обстрілу один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані неподалік населених пунктів Старогнатівка і Водяне, що на Приазов'ї. Бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, поблизу населених пунктів Світлодарськ, Луганське та Золоте-4 окупанти обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також в передмісті селища Шуми російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з автоматичних гранатометів.

"В результаті ворожих дій один військовослужбовець зі складу операції Об'єднаних сил отримав поранення. Захисника оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан пораненого - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ про всіх фактах порушень з боку бойовиків.

Ситуація в районі ООС залишається контрольованої українськими військовими

Нагадаємо, за минулу добу, 31 березня, бойовики п'ять разів обстрілювали українські позиції.

Крім того, заступник керівника Офісу президента Роман Машовець повідомив, що окупанти з початку року понад 570 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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