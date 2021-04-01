Бойовики на Донбасі шість разів порушили "тишу", поранено військового
У четвер, 1 квітня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожого обстрілу один український військовий отримав поранення.
Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.
Так, ворожі обстріли були зафіксовані неподалік населених пунктів Старогнатівка і Водяне, що на Приазов'ї. Бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Крім того, поблизу населених пунктів Світлодарськ, Луганське та Золоте-4 окупанти обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Також в передмісті селища Шуми російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з автоматичних гранатометів.
"В результаті ворожих дій один військовослужбовець зі складу операції Об'єднаних сил отримав поранення. Захисника оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан пораненого - задовільний", - йдеться в повідомленні.
Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ про всіх фактах порушень з боку бойовиків.
Ситуація в районі ООС залишається контрольованої українськими військовими
Нагадаємо, за минулу добу, 31 березня, бойовики п'ять разів обстрілювали українські позиції.
Крім того, заступник керівника Офісу президента Роман Машовець повідомив, що окупанти з початку року понад 570 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.