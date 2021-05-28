Боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции ООС

Так, вблизи Авдеевки боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра, а вблизи Водяного - еще и из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Гранитное оккупанты использовали крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по украинским позициям с вражеского беспилотника было сброшено два выстрела ВОГ-17.

Неподалеку Причепиловки российско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а вблизи Павлополя - еще и из противотанковых ракетных комплексов.

Кроме того, вблизи Марьинки вражеские наемники использовали станковые противотанковые гранатометы, а в направлении Песков - стрелковое оружие.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Украинские военные открывали ответный огонь на вражеские обстрелы.

"Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм", - говорится в сообщении.