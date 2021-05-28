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Бойовики на Донбасі сім разів обстріляли позиції ООС

Автор: РБК-Україна

На Донбасі з початку доби 28 травня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожого обстрілу отримав поранення український військовий.

Про це повідомляє прес-центр штабу Об'єднаних сил у Facebook.

Так, поблизу Авдіївки бойовики відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, а поблизу Водяного - ще й з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

В районі населеного пункту Гранітне окупанти використовували великокаліберні кулемети. У цьому ж напрямку по українських позиціях з ворожого безпілотника було скинуто два постріли ВОГ-17.

Неподалік Причепилівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів, а поблизу Павлополя - ще й з протитанкових ракетних комплексів.

Крім того, поблизу Мар'їнки ворожі найманці використовували станкові протитанкові гранатомети, а у напрямку Пісків - стрілецька зброя.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

"Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ, використовуючи координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 27 травня, бойовики дев'ять разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті ворожого обстрілу загинув військовий.

Крім того, в ОБСЄ фіксують провокації з боку бойовиків на ділянках розведення сил на Донбасі.

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