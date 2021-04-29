Боевики 15 раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен один военный

На Донбассе за прошедшие сутки, 28 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушали режим прекращения огня . В результате обстрелов один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил .

В частности, боевики вели огонь по позициям украинских военных вблизи Красногоровки, Катериновки, Водяного, Гнутово, Светлодарска, Авдеевки, Золотого-4 и Зайцево. Применяли при этом запрещенные минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказана медицинская помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь", - сообщили в штабе.

Также возле Водяного противники совершили дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - добавили в ООС.

С начала текущих суток, 29 апреля, зафиксировано 3 нарушения режима "тишины". Боевики стреляли из минометов 120-го калибра возле Опытного, а у Павлополя - еще и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска противник применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.