Бойовики на Донбасі сім разів обстріляли позиції ООС
У четвер, 29 квітня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє прес-центр командування операції Об'єднаних сил у Facebook.
Так, окупанти відкривали вогонь по українських позиціях недалеко від селища Опитне. Вони застосували міномети 120-го калібру.
Також ворожі обстріли були зафіксовані поблизу населеного пункту Павлопіль. Бойовики відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Крім того, поблизу Світлодарська та Водяного російсько-окупаційні війська використовували автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.
У передмісті Причепилівки бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Також в районі селищ Піски і Верхньоторецьке окупанти обстрілювали позиції ООС з великокаліберних кулеметів.
Українські військові відкривали вогонь на обстріли окупантів. Про всі факти порушень з боку окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.
Нагадаємо, за минулу добу, 28 квітня, бойовики 15 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілів один український військовий отримав поранення.
Крім того, бойовики тричі з неділі обстрілювали прифронтовий населений пункт Водяне на Донбасі.
Також повідомлялося, що в Тристоронній контактній групі не змогли домовитися про "Великоднє перемир'я" на Донбасі, але переговори тривають.