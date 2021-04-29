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Бойовики на Донбасі сім разів обстріляли позиції ООС

Новость на русском → Донбас, Четвер 29 квітня 2021 18:05
Бойовики на Донбасі сім разів обстріляли позиції ООС Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 29 квітня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, окупанти відкривали вогонь по українських позиціях недалеко від селища Опитне. Вони застосували міномети 120-го калібру.

Також ворожі обстріли були зафіксовані поблизу населеного пункту Павлопіль. Бойовики відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, поблизу Світлодарська та Водяного російсько-окупаційні війська використовували автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

У передмісті Причепилівки бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Також в районі селищ Піски і Верхньоторецьке окупанти обстрілювали позиції ООС з великокаліберних кулеметів.

Українські військові відкривали вогонь на обстріли окупантів. Про всі факти порушень з боку окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

Нагадаємо, за минулу добу, 28 квітня, бойовики 15 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілів один український військовий отримав поранення.

Крім того, бойовики тричі з неділі обстрілювали прифронтовий населений пункт Водяне на Донбасі.

Також повідомлялося, що в Тристоронній контактній групі не змогли домовитися про "Великоднє перемир'я" на Донбасі, але переговори тривають.

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