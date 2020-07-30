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Боевики на Донбассе сегодня дважды нарушили "тишину"

Автор: Дмитрий Левицкий

Стреляли возле Новотошковского и Орехово

С начала 30 июля на Донбассе зафиксировали 2 случая нарушения режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков. Потерь среди украинских военнослужащих не зафиксировали.

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Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Сегодня оккупационные силы нарушали режим "тишина" вблизи Орехово и Новотошковского. В районе Орехово наемники для провокации применили стрелковое оружие, а неподалеку Новотошковского использовали еще и подствольный гранатомет.

Поскольку провокации боевиков были неприцельными, украинские военные огонь в ответ не открывали.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению", - добавили в командовании.

Напомним, 29 июля пророссийские боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе; обстрел оккупантов был зафиксировано вблизи Новолуганского.

Кроме того, об отсутствии эскалации в зоне проведения ООС на Донбассе заявил сегодня командующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

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