Бойовики на Донбасі сьогодні двічі порушили "тишу"

Стріляли біля Новотошківського та Оріхового
З початку 30 липня на Донбасі зафіксували 2 випадки порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків. Втрат серед українських військовослужбовців не зафіксували.
Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.
Сьогодні окупаційні сили порушували режим "тиша" поблизу Оріхового та Новотошківського. В районі Оріхового найманці для провокації застосували стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського використали ще й підствольний гранатомет.
Оскільки провокації бойовиків були неприцільними, українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням", - додали в командуванні.
Нагадаємо, 29 липня проросійські бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі; обстріл окупантів було зафіксовано поблизу Новолуганського.
Крім того, про відсутність ескалації у зоні проведення ООС на Донбасі заявив сьогодні командувач Збройними силами України Руслан Хомчак.