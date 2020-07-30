Бойовики на Донбасі сьогодні двічі порушили "тишу"

З початку 30 липня на Донбасі зафіксували 2 випадки порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків. Втрат серед українських військовослужбовців не зафіксували.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

Сьогодні окупаційні сили порушували режим "тиша" поблизу Оріхового та Новотошківського. В районі Оріхового найманці для провокації застосували стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського використали ще й підствольний гранатомет.

Оскільки провокації бойовиків були неприцільними, українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням", - додали в командуванні.

Нагадаємо, 29 липня проросійські бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі; обстріл окупантів було зафіксовано поблизу Новолуганського.

Крім того, про відсутність ескалації у зоні проведення ООС на Донбасі заявив сьогодні командувач Збройними силами України Руслан Хомчак.