Боевики на Донбассе распространяют фейковые сообщения

Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo_news)

Вооруженные формировании Российской Федерации и их наемники регулярно препятствуют сотрудникам СММ ОБСЕ выполнять свои задачи

Украинская сторона СЦКК сообщает, что боевики распространяют дезинформационные сообщения с целью дискредитировать Украину и ее Вооруженные Силы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на штаб ООС в Facebook.

Сообщаестя, что 8 января украинская сторона СЦКК получила запрос от регионального офиса СММ ОБСЕ относительно предоставления дополнительных гарантий безопасности для обеспечения работы снегоуборочной техники по расчистке участка автомобильной дороги: в районах Первомайск - Новоалександровка для беспрепятственного передвижения патрулей СММ.

"Необходимые гарантии безопасности со стороны ВСУ были обеспечены в полном объеме", - говорится в сообщении.

Украинска сторона СЦКК отмечает, что представители вооруженных формирований Российской Федерации и их наемники распространили ложную информацию о том, что якобы подразделения Объединенных сил обстреляли указанный район, что привело к срыву выполнения этих работ.

В СЦКК также сообщили, что, кроме того, распространяются дезинформационные сообщения о возможных обстрелах со стороны подразделений Объединенных сил БПЛА СММ ОБСЕ, что является откровенной провокацией.

Украинская сторона заявила, что подобные заявления и сообщения не имеют под собой никаких оснований и не соответствуют действительности. Вместо этого она отметила, что вооруженные формировании Российской Федерации и их наемники регулярно препятствуют сотрудникам СММ ОБСЕ выполнять свои задачи по мониторингу соблюдения режима прекращения огня.

"Так, в ежедневных отчетах СММ ОБСЕ в Украине только за три недели декабря прошлого года наемники три раза обстреляли беспилотные летательные аппараты Миссии и один раз препятствовали их работе, применив средства радиоэлектронной борьбы", - сообщили в СЦКК.

Напомним, в Мининформполитики зафиксировали развертывание российской информационной спецоперации, которая имела целью обвинить Украину в осуществлении химической атаки. Ранее сообщалось, что Главное управление разведки (ГУР) Украины сообщил о подготовке Россией химической атаки на оккупированном Донбассе.