Боевики на Донбассе распространяют фейки о наступлении ВСУ, - разведка

В Министерстве обороны Украины заявили, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области через местные СМИ распространяется фейковая информация о наступлении Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По сообщению Главного управления разведки Минобороны, распространение неправдивой информации со стороны боевиков служит оправданием собственных нарушений режима "тишины", а также формированию антиукраинского настроения среди местного населения.

Также в постоянной боевой готовности находятся дежурные бронегруппы боевиков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня на Донбассе в районе проведения ООС боевики ранили украинского военного. Ранение солдат ВСУ получил в районе населенного пункта Зайцево в результате снайперского обстрела.

Кроме того, на временно оккупированной территории Донбасса администрации требуют от местных жителей, которые сотрудничают с ними, ускорить предоставление документов для получения российского гражданства. В то же время управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел России в Ростовской области ввело усиленный порядок проверки претендентов на российские паспорта.