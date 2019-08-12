ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе ранен украинский военный

Новости » Происшествия    12.08.2019 - 13:15
На Донбассе ранен украинский военный
Иллюстративное фото (ООС)

В районе населенного пункта Зайцевое зафиксировано ведение огня вражеским снайпером

От начала текущих суток, 12 августа, боевики на Донбассе осуществили два обстрела, в результате которых получил ранение один украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Утром по направлению от села Верхнешироковское оккупанты обстреляли украинские позиции возле села Пищевик из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Около 10:30 в районе населенного пункта Зайцевое зафиксировано ведение огня вражеским снайпером.

"В результате нарушений режима прекращения огня российско-оккупационными войсками и провокационными обстрелами наших позиций, от начала текущих суток получил ранения один наш защитник", - говорится в сообщении.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 11 августа вооруженные формирования Российской Федерации и пророссийские боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен один военный.

Кроме того, 10 августа, в результате обстрелов со стороны боевиков погиб один боец Национальной гвардии и получил ранение еще один военный из состава операции Объединенных сил.

РБК-Украина писало, что посольство США призвало Российскую Федерацию вывести своих военных из Украины, чтобы положить конец конфликту на Донбассе.

Боевики с утра дважды нарушили перемирие на Донбассе На Донбассе под обстрелами погиб Нацгвардеец и ранен военный ВСУ
Новости Украины обстрелООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь