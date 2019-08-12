Бойовики на Донбасі поширюють фейки про наступ ЗСУ, - розвідка

У Міністерстві оборони України заявили, що на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської області через місцеві ЗМІ поширюється фейковая інформація про наступ Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міноборони.

За повідомленням Головного управління розвідки Міноборони, поширення неправдивої інформації з боку бойовиків служить виправданням власних порушень режиму "тиші", а також формуванню антиукраїнського настрої серед місцевого населення.

Також у постійній бойовій готовності перебувають чергові бронегрупи бойовиків.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні на Донбасі в районі проведення ООС бойовики поранили українського військового. Поранення солдат ВСУ отримав в районі населеного пункту Погоди в результаті снайперського обстрілу.

Крім того, на тимчасово окупованій території Донбасу адміністрації вимагають від місцевих жителів, які співпрацюють з ними, прискорити надання документів для отримання російського громадянства. У той же час управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ Росії в Ростовській області ввів посилений порядок перевірки претендентів на російські паспорти.