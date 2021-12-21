Боевики на Донбассе ранили украинского военного

С начала суток в районе проведения ООС, пророссийские боевики дважды открыли огонь по позициям военных. В результате обстрелов один из защитников Украины получил ранения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, боевики Российской Федерации дважды нарушили "тишину", а именно:
"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении", - пишет пресс-служба.
Сейчас состояние здоровья защитника оценивается, как средней тяжести.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что 20 декабря в результате обстрелов на Донбассе были ранены трое военных.