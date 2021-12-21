Бойовики на Донбасі поранили українського військового

З початку доби в районі проведення ООС, проросійські бойовики двічі відкрили вогонь по позиціях військових. Внаслідок обстрілів один із захисників України отримав поранення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, бойовики Російської Федерації двічі порушили "тишу", а саме:
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі", - пише пресслужба.
Наразі стан здоров’я захисника оцінюється, як середньої тяжкості.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що 20 грудня внаслідок обстрілів на Донбасі були поранені троє військових.