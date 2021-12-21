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Боевики на Донбассе ранили украинского военного

Новина українською →
Вторник 21 декабря 2021 17:30
Боевики на Донбассе ранили украинского военного Фото: боевики на Донбассе ранили украинского военного (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток в районе проведения ООС, пророссийские боевики дважды открыли огонь по позициям военных. В результате обстрелов один из защитников Украины получил ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, боевики Российской Федерации дважды нарушили "тишину", а именно:

  • в направлении Широкиного - вели обстрелы из стрелкового оружия;
  • вблизи Марьинки - открыли огонь из минометов калибра 120 мм.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении", - пишет пресс-служба.

Сейчас состояние здоровья защитника оценивается, как средней тяжести.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что 20 декабря в результате обстрелов на Донбассе были ранены трое военных.

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