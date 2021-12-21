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Бойовики на Донбасі поранили українського військового

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Вівторок 21 грудня 2021 17:30
Бойовики на Донбасі поранили українського військового Фото: бойовики на Донбасі поранили українського військового (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергій Пишкін

З початку доби в районі проведення ООС, проросійські бойовики двічі відкрили вогонь по позиціях військових. Внаслідок обстрілів один із захисників України отримав поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, бойовики Російської Федерації двічі порушили "тишу", а саме:

  • в напрямку Широкиного - вели обстріли зі стрілецької зброї;
  • поблизу Мар’їнки - відкрили вогонь з мінометів калібру 120 мм.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі", - пише пресслужба.

Наразі стан здоров’я захисника оцінюється, як середньої тяжкості.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що 20 грудня внаслідок обстрілів на Донбасі були поранені троє військових.

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