Боевики на Донбассе ранили еще одного военного

На Донбассе сегодня, 1 апреля, получил ранение еще один украинский военнослужащий. Военного ранили в результате обстрела позиций вблизи Новотошковского.

Об этом сообщило оперативно тактическая группировка "Север" на странице в Facebook .

Оккупанты в очередной раз нарушили перемирие, применив против украинских военных гранатометы. Подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ.

"В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно была оказана первая медицинская помощь и его доставили в лечебное учреждение", - заявили в группировке.

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации проинформировала о происшествии миссию ОБСЕ в Украине.