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Бойовики на Донбасі поранили ще одного військового

Автор: Дмитро Левицький

На Донбасі сьогодні, 1 квітня, отримав поранення ще один український військовослужбовець. Військового поранили в результаті обстрілу позицій поблизу Новотошківського.

Про це повідомило оперативно тактичне угрупування "Північ" на сторінці у Facebook.

Окупанти вчергове порушили перемир'я, застосувавши проти українських військових гранатомети. Підрозділи Об'єднаних сил відкрили вогонь у відповідь.

"В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу", - заявили в угрупуванні.

Українська сторона Спільного центру контролю та координації проінформувала про подію місію ОБСЄ в Україні.

Нагадаємо, раніше командування ООС повідомляло про поранення українського військового в результаті шести порушень режиму припинення вогню бойовиками. У зведенні ООС про обстріл Новотошківського інформації не було.

Додамо, ситуація на Донбасі загострилася після обстрілу позицій ООС у п'ятницю, 26 березня. Тоді в результаті ворожого обстрілу загинули четверо українських військових, а двоє отримали поранення.

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Новини України ДонбасобстрелраненыебойовикиООС
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