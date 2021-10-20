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Боевики на Донбассе пять раз срывали "тишину", есть раненый

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 20 октября на Донбассе российско-оккупационные войска пять раз нарушали режим прекращения огня, используя запрещенное вооружение. Из-за вражеского обстрела ранен украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

В частности, возле Березового боевики совершили обстрел из стрелкового оружия.

Оккупанты также дважды вели огонь вблизи Красногоровки, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.

В то же время в направлении Золотого-4 вражеские войска РФ применили минометы калибра 120 мм.

Кроме того, на Донбассе был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, предположительно - Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения.

Так, в результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил ранения, сейчас он находится в лечебном учреждении, его состояние - удовлетворительное.

Напомним, за минувшие сутки, 20 октября, было зафиксировано 8 нарушений режима тишины со стороны российских наемников.

Добавим, боевики продолжают блокировать работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в оккупированном Донецке.

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