Бойовики на Донбасі п'ять разів зривали "тишу", є поранений

Сьогодні, 20 жовтня на Донбасі російсько-окупаційні війська п'ять разів порушували режим припинення вогню, використовуючи заборонене озброєння. Через ворожий обстріл поранено українського військового.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міноборони.
Зокрема, біля Березового бойовики здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
Окупанти також двічі вели вогонь поблизу Красногорівки, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.
Водночас в напрямку Золотого-4 ворожі війська РФ застосували міномети калібру 120 мм.
Крім того, на Донбасі було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, припускається - Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.
Так, внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець дістав поранення, наразі він перебуває в лікувальному закладі, його стан - задовільний.
Нагадаємо, за минулу добу, 20 жовтня, було зафіксовано 8 порушень режиму тиші з боку російських найманців.
Додамо, бойовики продовжують блокувати роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в окупованому Донецьку.