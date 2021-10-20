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Бойовики на Донбасі п'ять разів зривали "тишу", є поранений

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 20 жовтня на Донбасі російсько-окупаційні війська п'ять разів порушували режим припинення вогню, використовуючи заборонене озброєння. Через ворожий обстріл поранено українського військового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міноборони.

Зокрема, біля Березового бойовики здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Окупанти також двічі вели вогонь поблизу Красногорівки, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Водночас в напрямку Золотого-4 ворожі війська РФ застосували міномети калібру 120 мм.

Крім того, на Донбасі було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, припускається - Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Так, внаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець дістав поранення, наразі він перебуває в лікувальному закладі, його стан - задовільний.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 жовтня, було зафіксовано 8 порушень режиму тиші з боку російських найманців.

Додамо, бойовики продовжують блокувати роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в окупованому Донецьку.

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