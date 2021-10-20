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Боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, ранен военный

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Донбасс, Среда 20 октября 2021 07:53
Боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, ранен военный Фото: на Донбассе восемь раз открывали огонь (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Украинский военнослужащий получил ранение на Донбассе. За минувшие сутки зафиксировано 8 нарушений режима тишины со стороны российских наемников, с начала текущих суток - одно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В направлении Авдеевки российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Зайцево противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские позиции у Гранитного и Лопаскино были обстреляны из минометов калибра 120-мм.

Вблизи Катериновки противник дважды вел огонь, используя минометы калибра 120-мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Водяного российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82-мм.

Позиции ООС у Верхнеторецкого попали под обстрел из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

С начала суток возле Березового враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

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