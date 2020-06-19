Боевики на Донбассе пять раз нарушили "тишину"

Фото: ситуация на Донбассе (РБК-Украина)

На мине подорвались двое украинских военных

Сегодня, 19 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Во время обстрелов боевики применили запрещенное вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометом различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", боевики совершили обстрелы недалеко Крымского, вблизи Шумел, по окрестностям населенного пункта Орехово, а также вблизи Хутора Вольный.

Кроме того, во время проведения инженерной доразведки вблизи Новотошковского на мине подорвались двое украинских военных.

"Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе 18 июня боевики 14 раз нарушили режим "тишины", погиб украинский военный и еще один ранен.

Кроме того, СММ ОБСЕ на Донбассе выявила почти 900 противотанковых мин в полях.

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Автор: РБК-Украина