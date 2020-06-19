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Бойовики на Донбасі п'ять разів порушили "тишу"

Новини » Надзвичайні події     19.06.2020 - 17:50
Бойовики на Донбасі п'ять разів порушили "тишу"
Фото: ситуація на Донбасі (РБК-Україна)

На міні підірвалися двоє українських військових

Сьогодні, 19 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Під час обстрілу бойовики застосували заборонене озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Повідомляється, що окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометом різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", бойовики здійснили обстріл недалеко Кримського, поблизу Шумів, по околицях населеного пункту Оріхове, а також поблизу Хутора Вільний.

Крім того, під час проведення інженерної розвідки поблизу Новотошківського на міні підірвалися двоє українських військових.

"Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали в лікувальний заклад. Стан їх здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі 18 червня бойовики 14 разів порушили режим "тиші", загинув український військовий і ще один поранений.

Крім того, СММ ОБСЄ на Донбасі виявила майже 900 протитанкових хв в полях.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДонбасООС
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