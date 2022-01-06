UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Боевики на Донбассе из пулеметов обстреляли позиции ООС возле Луганского

Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 6 января в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали одно нарушение "тишины" со стороны пророссийских боевиков. Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Луганского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Боевики вели огонь в направлении Луганского из крупнокалиберных пулеметов. В результате вражеского обстрела украинские военнослужащие не пострадали.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - заявили в штабе ООС.

Напомним, вчера оккупационные войска четыре раза нарушали тишину на Донбассе.

А днем раньше на Донбассе сохранялась тишина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООСДонбасс