Бойовики на Донбасі з кулеметів обстріляли позиції ООС біля Луганського

З початку 6 січня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксували одне порушення "тиші" з боку проросійських бойовиків. Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Луганського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.
Бойовики вели вогонь в напрямку Луганського з великокаліберних кулеметів. В результаті ворожого обстрілу українські військовослужбовці не постраждали.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - заявили у штабі ООС.
Нагадаємо, вчора окупаційні війська чотири рази порушували тишу на Донбасі.
А днем раніше на Донбасі зберігалася тиша.