Боевики на Донбассе продолжают паспортизацию населения, - ГУР

Фото: паспорта "ДНР" (dnr-online.ru)

Людей заставляют сдавать украинские паспорта

По сообщению Главного управления разведки (ГУР), боевики на Донбассе продолжают паспортизацию местного населения, применяя методы давления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Сообщается, что боевики собирают данные о жителях, которые не сдали украинские паспорта, чтобы создать электронную базу данных.

"Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях начали очередной этап кампании паспортизации населения. Для создания электронной базы данных уточняется учет местных жителей, которые не сдали паспорта граждан Украины в обмен на регистрационные документы квазисозданий", - говорится в сообщении.

В ГУР также отметили, что пенсионерам уже направляются угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 года в случае отсутствия документа об изъятии украинского паспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе проводят паспортизацию силовых структур. До конца года все "силовики" боевиков должны получить гражданство РФ.

Ранее сообщалось, что в ОРДЛО военную службу смогут проходить только лица, оформившие паспорта России. РФ таким образом принимает меры для ускорения "паспортизации" населения оккупированного Донбасса. Кроме этого, боевики усиливают ответственность за уклонение от военной службы.