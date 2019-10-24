ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі продовжують паспортизацію населення, - ГУР

Новини » Надзвичайні події    24.10.2019 - 13:53
Бойовики на Донбасі продовжують паспортизацію населення, - ГУР
Фото: паспорта "ДНР" (dnr-online.ru)

Людей змушують здавати українські паспорти

За повідомленням Головного управління розвідки (ГУР) бойовики на Донбасі продовжують паспортизацію місцевого населення, застосовуючи методи тиску. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Повідомляється, що бойовики збирають дані про мешканців, які не здали українські паспорти, щоб створити електронну базу даних.

"Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях почали черговий етап кампанії паспортизації населення. Для створення електронної бази даних уточнюється облік місцевих жителів, які не здали паспорти громадян України в обмін на реєстраційні документи квазіутворень", - йдеться в повідомленні.

В ГУР також зазначили, що пенсіонерам вже надсилають погрози про припинення виплат пенсій з 31 березня 2020 року в разі відсутності документа про вилучення українського паспорта.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі проводять паспортизацію силових структур. До кінця року всі "силовики" бойовиків повинні отримати громадянство РФ.

Раніше повідомлялося, що в ОРДЛО військову службу зможуть проходити тільки особи, які оформили паспорти Росії. РФ таким чином вживає заходів для прискорення "паспортизації" населення окупованого Донбасу. Крім цього, бойовики посилюють відповідальність за ухилення від військової служби.

Бойовики на Донбасі з початку доби 3 рази обстріляли позиції українських військових Бойовики у середу 22 рази порушили "тишу" на Донбасі
Новини України ДонбасДНР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся