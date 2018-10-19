ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Боевики на Донбассе продолжают нарушать соглашение об отводе вооружений, - СЦКК

Новости » Происшествия    19.10.2018 - 13:16
Иллюстративное фото (wikipedia.org)
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

В Луганской области обнаружили неотведенные "Грады" и гаубицы

Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе продолжают нарушать соглашение об отводе вооружений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинской стороны Совместного контроля и координации (СЦКК) в Facebook.

В частности, в СЦКК, ссылаясь на последний отчет миссии ОБСЕ, отметили, что в районе Хрустального Луганской области зафиксировано 10 "Градов", а вблизи Мирного - 8 гаубиц "Гвоздика" в боевом положении. Кроме того, по выводам наблюдателей, в местах постоянного хранения не хватает 4 "Градов", трех "Гвоздик" и еще нескольких прицепных гаубиц.

Также в Новоазовске, Долгом и Макеевке беспилотник выявил 5 боевых бронированных машин  вооруженных формирований РФ, а в районе Маныча - третье с начала месяца пересечение границы с Российской Федерацией военными грузовиками и внедорожниками.

Боевики на Донбассе продолжают нарушать соглашение об отводе вооружений, - СЦКК

Напомним, ранее стало известно, что на Донбассе в результате обстрела пострадал украинский военный.

Согласно вчерашнему отчету миссии ОБСЕ, за неделю на Донбассе произошло 267 взрывов.

 

США будут ужесточать санкции против России каждые пару месяцев, - Волкер
Новости Украины ОБСЕДонбассСЦКК Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь