Боевики на Донбассе продолжают нарушать соглашение об отводе вооружений, - СЦКК

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В Луганской области обнаружили неотведенные "Грады" и гаубицы

Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе продолжают нарушать соглашение об отводе вооружений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинской стороны Совместного контроля и координации (СЦКК) в Facebook.

В частности, в СЦКК, ссылаясь на последний отчет миссии ОБСЕ, отметили, что в районе Хрустального Луганской области зафиксировано 10 "Градов", а вблизи Мирного - 8 гаубиц "Гвоздика" в боевом положении. Кроме того, по выводам наблюдателей, в местах постоянного хранения не хватает 4 "Градов", трех "Гвоздик" и еще нескольких прицепных гаубиц.

Также в Новоазовске, Долгом и Макеевке беспилотник выявил 5 боевых бронированных машин вооруженных формирований РФ, а в районе Маныча - третье с начала месяца пересечение границы с Российской Федерацией военными грузовиками и внедорожниками.

Напомним, ранее стало известно, что на Донбассе в результате обстрела пострадал украинский военный.

Согласно вчерашнему отчету миссии ОБСЕ, за неделю на Донбассе произошло 267 взрывов.