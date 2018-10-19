На Донбассе в результате обстрела пострадал украинский военный, - Минобороны

Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

Вчера на Донбассе обошлось без потерь в рядах ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе сегодня, 19 октября 2018 года, в результате обстрела ранения получил один украинских военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Максима Прауту.

По данным Минобороны, вчера боевики 16 раз обстреливали украинские позиции, в том числе дважды из запрещенного Минском оружия. Потерь среди украинских военнослужащих вчера не было.

Вместе с тем, сегодня, 19 октября, в результате обстрелов со стороны пророссийских боевиков ранения получил один украинский военный. Отмечается, что в ночь на 19 октября боевики вели огонь на Донецком направлении вблизи населенных пунктов Гнутово, Водяное и Авдеевка.

"Один военнослужащий объединенных сил в результате обстрела получил ранения. Его доставили в военный мобильный госпиталь для оказания необходимой помощи", - сообщил Праута.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга, война на Донбассе не закончится, пока виновные не будут привлечены к ответственности.

Добавим, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, гибридная агрессия России продолжается по всем направлениям.