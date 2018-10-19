Бойовики на Донбасі продовжують порушувати угоду про відведення озброєнь, - СЦКК

Ілюстративне фото (wikipedia.org)

У Луганській області виявили невідведені "Гради" та гаубиці

Проросійські бойовики на окупованому Донбасі продовжують порушувати угоду про відведення озброєнь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву української сторони Спільного контролю і координації (СЦКК) у Facebook.

Зокрема, в СЦКК, посилаючись на останній звіт місії ОБСЄ, відзначили, що в районі Хрустального Луганської області зафіксовано 10 "Градів", а поблизу Мирного - 8 гаубиці "Гвоздика" у бойовому положенні. Крім того, за висновками спостерігачів, у місцях постійного зберігання не вистачає 4 "Градів", трьох "Гвоздик" і ще кількох причіпних гаубиць.

Також в Новоазовську, Довгому і Макіївці безпілотник виявив 5 бойових броньованих машин збройних формувань РФ, а в районі Манича - третій з початку місяця перетин кордону з Російською Федерацією військовими вантажівками і позашляховиками.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Донбасі в результаті обстрілу постраждав український військовий.

Згідно учорашнього звіту місії ОБСЄ, за тиждень на Донбасі сталося 267 вибухів.