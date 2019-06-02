Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 2 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики осуществили обстрел в районе населенного пункта Гнутовое. Обстрел велся с использованием ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также боевики вели обстрел по позициям украинских защитников в районе населенного пункта Новгородское, используя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в штаб ООС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки, 1 июня, на Донбассе ранен один военного. Боевики также обстреливали украинских военных из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.